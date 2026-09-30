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Index-Performance im Blick 30.09.2026 12:27:09

ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich schwächer

ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich schwächer

Der ATX verliert heute an Wert.

Am Mittwoch fällt der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,55 Prozent auf 6 896,12 Punkte zurück. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 198,623 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 934,55 Punkten, nach 6 934,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 6 965,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 895,67 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 0,705 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 6 786,58 Punkten bewertet. Der ATX bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 6 464,20 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der ATX auf 4 636,01 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 28,86 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit EVN (+ 2,10 Prozent auf 29,20 EUR), Lenzing (+ 1,47 Prozent auf 20,75 EUR), voestalpine (+ 1,25 Prozent auf 45,22 EUR), Wienerberger (+ 1,04 Prozent auf 17,44 EUR) und DO (+ 0,96 Prozent auf 189,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-5,09 Prozent auf 205,00 EUR), Palfinger (-1,97 Prozent auf 29,80 EUR), Raiffeisen (-1,36 Prozent auf 61,80 EUR), Vienna Insurance (-1,20 Prozent auf 66,10 EUR) und STRABAG SE (-0,95 Prozent auf 104,20 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 73 173 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 49,100 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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