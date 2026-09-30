Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Index-Performance im Blick
|
30.09.2026 12:27:09
ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich schwächer
Am Mittwoch fällt der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,55 Prozent auf 6 896,12 Punkte zurück. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 198,623 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 934,55 Punkten, nach 6 934,55 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 6 965,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 895,67 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 0,705 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, mit 6 786,58 Punkten bewertet. Der ATX bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 6 464,20 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der ATX auf 4 636,01 Punkte taxiert.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 28,86 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit EVN (+ 2,10 Prozent auf 29,20 EUR), Lenzing (+ 1,47 Prozent auf 20,75 EUR), voestalpine (+ 1,25 Prozent auf 45,22 EUR), Wienerberger (+ 1,04 Prozent auf 17,44 EUR) und DO (+ 0,96 Prozent auf 189,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-5,09 Prozent auf 205,00 EUR), Palfinger (-1,97 Prozent auf 29,80 EUR), Raiffeisen (-1,36 Prozent auf 61,80 EUR), Vienna Insurance (-1,20 Prozent auf 66,10 EUR) und STRABAG SE (-0,95 Prozent auf 104,20 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 73 173 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 49,100 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der ATX-Mitglieder
Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,64 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
30.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
30.09.26
|Angespannte Stimmung in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
29.09.26
|Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.09.26
|ATX aktuell: ATX zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Wien: ATX Prime letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Vienna Insurance
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|09.12.25
|Vienna Insurance buy
|UBS AG
|15.09.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|28.06.24
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.03.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.02.17
|Vienna Insurance verkaufen
|Commerzbank AG
|20.07.21
|Vienna Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|15.06.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|23.03.20
|Vienna Insurance Hold
|Commerzbank AG
|18.01.18
|Vienna Insurance buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|200,50
|-7,18%
|DO & CO
|187,40
|-0,21%
|Erste Group Bank AG
|121,10
|-1,62%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,20
|2,10%
|Lenzing AG
|20,80
|1,71%
|OMV AG
|71,40
|0,00%
|Österreichische Post AG
|30,85
|-0,96%
|Palfinger AG
|27,45
|-9,70%
|Raiffeisen
|62,10
|-0,88%
|STRABAG SE
|104,60
|-0,57%
|Vienna Insurance
|65,40
|-2,24%
|voestalpine AG
|45,22
|1,25%
|Wienerberger AG
|17,06
|-1,16%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 856,00
|-1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.