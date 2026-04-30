ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 0,67 Prozent schwächer bei 5 794,70 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 165,297 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 5 833,61 Punkte an der Kurstafel, nach 5 833,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 764,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 843,20 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,690 Prozent. Der ATX wies am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Stand von 5 293,88 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 604,90 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wurde der ATX mit 4 099,29 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,28 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5 972,19 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,96 Prozent auf 93,80 EUR), EVN (+ 2,48 Prozent auf 28,95 EUR), DO (+ 2,37 Prozent auf 173,00 EUR), STRABAG SE (+ 1,93 Prozent auf 89,90 EUR) und Verbund (+ 1,91 Prozent auf 64,15 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Erste Group Bank (-6,18 Prozent auf 94,20 EUR), Palfinger (-1,82 Prozent auf 35,00 EUR), Andritz (-0,96 Prozent auf 72,30 EUR), BAWAG (-0,55 Prozent auf 145,70 EUR) und Vienna Insurance (-0,31 Prozent auf 64,00 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 1 097 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,190 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at