ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Am Montag beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 5 763,77 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 165,140 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,020 Prozent auf 5 754,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 753,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 750,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 796,28 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wurde der ATX mit 5 270,78 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, notierte der ATX bei 5 619,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 4 061,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,70 Prozent nach oben. Bei 5 972,19 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,63 Prozent auf 37,50 EUR), CA Immobilien (+ 1,52 Prozent auf 26,70 EUR), EVN (+ 1,23 Prozent auf 28,70 EUR), Wienerberger (+ 1,15 Prozent auf 24,72 EUR) und Andritz (+ 0,87 Prozent auf 69,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-5,74 Prozent auf 91,90 EUR), Lenzing (-2,14 Prozent auf 22,90 EUR), STRABAG SE (-1,38 Prozent auf 85,70 EUR), DO (-1,27 Prozent auf 170,80 EUR) und Palfinger (-0,81 Prozent auf 36,90 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 278 060 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,743 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,60 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at