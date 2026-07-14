ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich zum Handelsende fester

Für den ATX ging es am Dienstagabend aufwärts.

Zum Handelsschluss sprang der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,64 Prozent auf 6 505,39 Punkte an. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 180,861 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,016 Prozent leichter bei 6 463,28 Punkten, nach 6 464,30 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 526,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 399,01 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6 258,71 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Wert von 5 898,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der ATX einen Wert von 4 476,60 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,56 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 4,66 Prozent auf 57,25 EUR), Vienna Insurance (+ 2,77 Prozent auf 66,70 EUR), voestalpine (+ 1,65 Prozent auf 44,48 EUR), Verbund (+ 1,62 Prozent auf 59,45 EUR) und EVN (+ 1,38 Prozent auf 29,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen STRABAG SE (-1,88 Prozent auf 83,50 EUR), DO (-1,22 Prozent auf 203,00 EUR), Wienerberger (-0,90 Prozent auf 21,90 EUR), Lenzing (-0,82 Prozent auf 24,15 EUR) und UNIQA Insurance (-0,68 Prozent auf 17,44 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 392 242 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,677 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at