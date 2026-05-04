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04.05.2026 12:26:55
ATX-Handel aktuell: ATX sackt am Montagmittag ab
Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,40 Prozent schwächer bei 5 771,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 165,348 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent stärker bei 5 795,34 Punkten in den Montagshandel, nach 5 794,70 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 771,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 849,61 Einheiten.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 5 457,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, wurde der ATX mit 5 748,06 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der ATX bei 4 120,05 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,84 Prozent zu Buche. Bei 5 972,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.
Die Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,99 Prozent auf 96,60 EUR), Lenzing (+ 1,94 Prozent auf 23,70 EUR), OMV (+ 1,75 Prozent auf 61,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,29 Prozent auf 27,55 EUR) und Andritz (+ 1,11 Prozent auf 73,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Raiffeisen (-3,02 Prozent auf 45,00 EUR), voestalpine (-2,32 Prozent auf 42,88 EUR), PORR (-1,67 Prozent auf 38,35 EUR), DO (-1,04 Prozent auf 171,20 EUR) und BAWAG (-1,03 Prozent auf 144,20 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 137 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,588 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,90 zu Buche schlagen. Mit 7,61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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