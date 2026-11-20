Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 2,74 Prozent auf 6 204,21 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186,471 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,065 Prozent auf 6 374,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 379,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 374,95 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 191,21 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 6,78 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Stand von 6 452,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der ATX auf 6 567,24 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 819,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15,93 Prozent nach oben. Bei 7 043,27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit UNIQA Insurance (+ 1,32 Prozent auf 18,44 EUR), STRABAG SE (-0,38 Prozent auf 103,80 EUR), EVN (-0,49 Prozent auf 30,35 EUR), Verbund (-0,58 Prozent auf 68,50 EUR) und OMV (-0,86 Prozent auf 68,95 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-14,47 Prozent auf 97,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6,65 Prozent auf 68,80 EUR), Lenzing (-4,70 Prozent auf 9,74 EUR), Andritz (-4,32 Prozent auf 77,50 EUR) und voestalpine (-3,78 Prozent auf 32,56 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 551 133 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43,312 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,80 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at