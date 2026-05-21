ATX
|
5 910,42
|
6,33
|
0,11 %
|ATX-Performance
|
21.05.2026 17:58:35
ATX-Handel aktuell: ATX schließt im Plus
Am Donnerstag schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 5 910,42 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 166,007 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,007 Prozent schwächer bei 5 903,67 Punkten, nach 5 904,09 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 868,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 957,99 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,881 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 5 852,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5 807,44 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 21.05.2025, einen Wert von 4 422,08 Punkten auf.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,44 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 3,09 Prozent auf 61,75 EUR), STRABAG SE (+ 2,82 Prozent auf 87,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,88 Prozent auf 35,15 EUR), Österreichische Post (+ 0,96 Prozent auf 31,60 EUR) und EVN (+ 0,69 Prozent auf 29,00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil DO (-3,05 Prozent auf 178,00 EUR), Palfinger (-2,35 Prozent auf 33,20 EUR), voestalpine (-1,27 Prozent auf 45,10 EUR), Andritz (-0,68 Prozent auf 73,50 EUR) und Wienerberger (-0,53 Prozent auf 22,58 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 410 951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,734 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,06 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 910,42
|0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: Dow schlussendlich höher -- ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex gab hingegen nach. Der Dow verzeichnete im Donnerstagshandel Gewinne. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.