ATX-Handel aktuell: ATX schließt im Plus

So bewegte sich der ATX am vierten Tag der Woche letztendlich.

Am Donnerstag schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 5 910,42 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 166,007 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,007 Prozent schwächer bei 5 903,67 Punkten, nach 5 904,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 868,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 957,99 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,881 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 5 852,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der ATX einen Wert von 5 807,44 Punkten auf. Der ATX wies vor einem Jahr, am 21.05.2025, einen Wert von 4 422,08 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,44 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Verbund (+ 3,09 Prozent auf 61,75 EUR), STRABAG SE (+ 2,82 Prozent auf 87,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,88 Prozent auf 35,15 EUR), Österreichische Post (+ 0,96 Prozent auf 31,60 EUR) und EVN (+ 0,69 Prozent auf 29,00 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil DO (-3,05 Prozent auf 178,00 EUR), Palfinger (-2,35 Prozent auf 33,20 EUR), voestalpine (-1,27 Prozent auf 45,10 EUR), Andritz (-0,68 Prozent auf 73,50 EUR) und Wienerberger (-0,53 Prozent auf 22,58 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 410 951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,734 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,06 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at