ATX-Handel aktuell: ATX schwächelt mittags

Anleger in Wien treten heute den Rückzug an.

Am Freitag notiert der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,22 Prozent schwächer bei 5 400,15 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 158,547 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 5 412,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 412,09 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 426,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 378,80 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,908 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 5 129,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4 731,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wurde der ATX mit 3 647,53 Punkten gehandelt.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 2,62 Prozent auf 24,32 EUR), OMV (+ 2,21 Prozent auf 48,20 EUR), Andritz (+ 1,31 Prozent auf 69,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,29 Prozent auf 31,40 EUR) und Wienerberger (+ 0,94 Prozent auf 29,98 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Vienna Insurance (-3,22 Prozent auf 66,20 EUR), CPI Europe (-2,66 Prozent auf 15,76 EUR), DO (-1,88 Prozent auf 209,00 EUR), Erste Group Bank (-1,24 Prozent auf 103,40 EUR) und UNIQA Insurance (-1,14 Prozent auf 15,56 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 129 615 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at