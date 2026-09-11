ATX-Handel aktuell: ATX steigt nachmittags

Am Freitag geht es im ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,42 Prozent auf 6 898,69 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 193,590 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent höher bei 6 871,24 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 869,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 6 868,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 914,35 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 0,567 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 6 672,96 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 6 072,67 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 4 645,10 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 28,91 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 914,35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 3,89 Prozent auf 106,80 EUR), PORR (+ 2,49 Prozent auf 37,10 EUR), Wienerberger (+ 1,83 Prozent auf 18,33 EUR), OMV (+ 1,20 Prozent auf 71,65 EUR) und BAWAG (+ 0,96 Prozent auf 179,70 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Lenzing (-3,08 Prozent auf 22,00 EUR), Vienna Insurance (-1,91 Prozent auf 71,80 EUR), DO (-1,11 Prozent auf 196,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,82 Prozent auf 30,30 EUR) und Verbund (-0,82 Prozent auf 60,80 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 233 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 47,391 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,52 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at