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14.08.2026 12:26:51
ATX-Handel aktuell: ATX verbucht am Freitagmittag Abschläge
Am Freitag tendiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,16 Prozent tiefer bei 6 717,74 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,079 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 6 728,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6 728,18 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 739,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 691,95 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 0,970 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der ATX mit 6 505,39 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bewegte sich der ATX bei 5 921,80 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 14.08.2025, mit 4 771,50 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 25,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Wienerberger (+ 1,07 Prozent auf 20,72 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,77 Prozent auf 18,28 EUR), Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 30,95 EUR), DO (+ 0,48 Prozent auf 209,00 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,36 Prozent auf 168,40 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen voestalpine (-1,32 Prozent auf 46,20 EUR), Raiffeisen (-0,64 Prozent auf 61,85 EUR), Andritz (-0,61 Prozent auf 81,00 EUR), Lenzing (-0,43 Prozent auf 23,00 EUR) und PORR (-0,38 Prozent auf 38,85 EUR) unter Druck.
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro heraus.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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