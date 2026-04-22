ATX-Handel aktuell: ATX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,49 Prozent tiefer bei 5 823,93 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 167,798 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,079 Prozent auf 5 856,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 852,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 898,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 818,81 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 2,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 194,82 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 22.01.2026, einen Wert von 5 544,90 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, lag der ATX noch bei 3 922,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,82 Prozent aufwärts. Bei 5 972,19 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.

ATX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 5,20 Prozent auf 37,40 EUR), Verbund (+ 3,01 Prozent auf 65,00 EUR), Österreichische Post (+ 1,73 Prozent auf 35,35 EUR), Lenzing (+ 1,25 Prozent auf 24,35 EUR) und EVN (+ 1,07 Prozent auf 28,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Raiffeisen (-1,94 Prozent auf 43,54 EUR), BAWAG (-1,49 Prozent auf 152,40 EUR), Erste Group Bank (-1,47 Prozent auf 100,80 EUR), UNIQA Insurance (-1,25 Prozent auf 15,84 EUR) und Vienna Insurance (-1,23 Prozent auf 64,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 134 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,783 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,62 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at