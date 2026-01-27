BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|ATX aktuell
|
27.01.2026 12:27:08
ATX-Handel aktuell: ATX verbucht Gewinne
Am Dienstag klettert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,96 Prozent auf 5 578,32 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 160,495 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 5 525,07 Punkten, nach 5 525,07 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 584,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 525,07 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 5 247,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, lag der ATX bei 4 682,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.01.2025, stand der ATX bei 3 823,39 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,23 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 584,14 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2,58 Prozent auf 40,62 EUR), BAWAG (+ 2,12 Prozent auf 139,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,85 Prozent auf 110,10 EUR), DO (+ 1,22 Prozent auf 198,40 EUR) und STRABAG SE (+ 0,99 Prozent auf 81,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen voestalpine (-1,09 Prozent auf 39,76 EUR), Österreichische Post (-0,76 Prozent auf 32,55 EUR), Lenzing (-0,57 Prozent auf 26,35 EUR), EVN (-0,53 Prozent auf 28,25 EUR) und AT S (AT&S) (-0,37 Prozent auf 40,35 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 105 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,865 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,01 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
