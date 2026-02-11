ATX
|
5 746,26
|
21,95
|
0,38 %
|ATX im Blick
|
11.02.2026 15:58:45
ATX-Handel aktuell: ATX verbucht nachmittags Zuschläge
Um 15:40 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,05 Prozent fester bei 5 784,64 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 167,077 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 724,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 724,31 Punkten am Vortag.
Bei 5 707,04 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 804,51 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 5 403,24 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.11.2025, den Wert von 4 858,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, lag der ATX bei 3 936,03 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,09 Prozent. Bei 5 804,51 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell BAWAG (+ 3,26 Prozent auf 139,50 EUR), OMV (+ 2,44 Prozent auf 54,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,23 Prozent auf 34,45 EUR), Andritz (+ 1,86 Prozent auf 73,95 EUR) und voestalpine (+ 1,69 Prozent auf 44,54 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil DO (-2,20 Prozent auf 187,00 EUR), Vienna Insurance (-1,82 Prozent auf 64,70 EUR), CPI Europe (-1,18 Prozent auf 15,85 EUR), AT S (AT&S) (-1,17 Prozent auf 50,90 EUR) und Lenzing (-0,89 Prozent auf 27,70 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 238 117 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42,486 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus
2026 hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 744,78
|0,36%
Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.