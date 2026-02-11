ATX-Handel aktuell: ATX verbucht nachmittags Zuschläge

Um 15:40 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,05 Prozent fester bei 5 784,64 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 167,077 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 724,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 724,31 Punkten am Vortag.

Bei 5 707,04 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 804,51 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 5 403,24 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.11.2025, den Wert von 4 858,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, lag der ATX bei 3 936,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,09 Prozent. Bei 5 804,51 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell BAWAG (+ 3,26 Prozent auf 139,50 EUR), OMV (+ 2,44 Prozent auf 54,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,23 Prozent auf 34,45 EUR), Andritz (+ 1,86 Prozent auf 73,95 EUR) und voestalpine (+ 1,69 Prozent auf 44,54 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil DO (-2,20 Prozent auf 187,00 EUR), Vienna Insurance (-1,82 Prozent auf 64,70 EUR), CPI Europe (-1,18 Prozent auf 15,85 EUR), AT S (AT&S) (-1,17 Prozent auf 50,90 EUR) und Lenzing (-0,89 Prozent auf 27,70 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 238 117 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42,486 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

2026 hat die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

