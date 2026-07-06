ATX-Handel aktuell: ATX verbucht Verluste

Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,49 Prozent leichter bei 6 533,98 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 182,436 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 565,92 Punkten in den Montagshandel, nach 6 565,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 498,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 573,19 Punkten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6 084,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 5 457,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, mit 4 384,34 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,09 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 599,69 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Palfinger (+ 1,22 Prozent auf 33,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,11 Prozent auf 18,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,85 Prozent auf 29,80 EUR), OMV (+ 0,62 Prozent auf 56,95 EUR) und STRABAG SE (+ 0,44 Prozent auf 91,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-4,20 Prozent auf 194,00 EUR), Andritz (-2,13 Prozent auf 73,40 EUR), Lenzing (-1,96 Prozent auf 25,05 EUR), EVN (-1,52 Prozent auf 29,10 EUR) und Verbund (-1,33 Prozent auf 55,45 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 90 655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 45,910 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at