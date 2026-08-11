Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Index-Performance im Blick
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11.08.2026 17:58:43
ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge
Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,30 Prozent höher bei 6 672,96 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 186,025 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 6 653,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6 653,15 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 605,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 683,65 Punkten verzeichnete.
ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 6 484,89 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der ATX einen Wert von 5 936,48 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 721,03 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 24,69 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 3,54 Prozent auf 47,34 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,70 Prozent auf 152,20 EUR), OMV (+ 1,71 Prozent auf 65,45 EUR), Österreichische Post (+ 1,47 Prozent auf 31,05 EUR) und BAWAG (+ 0,61 Prozent auf 181,50 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Lenzing (-1,90 Prozent auf 23,25 EUR), Verbund (-1,55 Prozent auf 57,00 EUR), Vienna Insurance (-1,42 Prozent auf 69,40 EUR), UNIQA Insurance (-1,20 Prozent auf 18,14 EUR) und Palfinger (-0,97 Prozent auf 30,65 EUR) unter Druck.
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 358 377 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 46,614 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,28 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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