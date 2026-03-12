OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 12.03.2026 09:29:45

ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Start Verluste

ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Start Verluste

Der ATX bewegt sich am Donnerstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,97 Prozent auf 5 381,74 Punkte an der ATX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 159,958 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,022 Prozent schwächer bei 5 433,20 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 434,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 433,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 370,62 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 0,535 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 12.02.2026, mit 5 704,88 Punkten bewertet. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 12.12.2025, mit 5 103,16 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wurde der ATX auf 4 200,02 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,560 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell CPI Europe (+ 0,44 Prozent auf 15,81 EUR), Verbund (+ 0,16 Prozent auf 63,75 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 33,70 EUR), BAWAG (-0,08 Prozent auf 122,70 EUR) und EVN (-0,18 Prozent auf 27,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Andritz (-4,12 Prozent auf 65,10 EUR), Erste Group Bank (-1,55 Prozent auf 95,25 EUR), CA Immobilien (-1,35 Prozent auf 24,86 EUR), Wienerberger (-1,32 Prozent auf 23,94 EUR) und AT S (AT&S) (-1,19 Prozent auf 50,00 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 37 916 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,573 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,68 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum ATX-Chart
Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Raiffeisen

mehr Nachrichten

Analysen zu OMV AG

mehr Analysen
11.02.26 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 OMV buy UBS AG
05.02.26 OMV Underweight Barclays Capital
29.01.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
06.01.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 66,05 -2,72% Andritz AG
AT & S (AT&S) 50,10 -0,99% AT & S (AT&S)
BAWAG 120,50 -1,87% BAWAG
CA Immobilien 24,98 -0,87% CA Immobilien
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,74 0,00% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 93,80 -3,05% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,60 0,91% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 57,95 -0,34% OMV AG
Österreichische Post AG 32,90 -2,37% Österreichische Post AG
Raiffeisen 37,84 -2,87% Raiffeisen
Verbund AG 65,65 3,14% Verbund AG
Wienerberger AG 24,06 -0,82% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 348,99 -1,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen