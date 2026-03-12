OMV Aktie
ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Start Verluste
Um 09:11 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,97 Prozent auf 5 381,74 Punkte an der ATX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 159,958 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,022 Prozent schwächer bei 5 433,20 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 434,40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 433,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 370,62 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 0,535 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 12.02.2026, mit 5 704,88 Punkten bewertet. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 12.12.2025, mit 5 103,16 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wurde der ATX auf 4 200,02 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,560 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 202,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell CPI Europe (+ 0,44 Prozent auf 15,81 EUR), Verbund (+ 0,16 Prozent auf 63,75 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 33,70 EUR), BAWAG (-0,08 Prozent auf 122,70 EUR) und EVN (-0,18 Prozent auf 27,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Andritz (-4,12 Prozent auf 65,10 EUR), Erste Group Bank (-1,55 Prozent auf 95,25 EUR), CA Immobilien (-1,35 Prozent auf 24,86 EUR), Wienerberger (-1,32 Prozent auf 23,94 EUR) und AT S (AT&S) (-1,19 Prozent auf 50,00 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 37 916 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,573 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,68 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu OMV AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|05.02.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
