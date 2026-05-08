ATX-Handel aktuell: ATX verliert am Mittag

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,50 Prozent schwächer bei 5 911,55 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 168,899 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,040 Prozent leichter bei 5 939,02 Punkten in den Handel, nach 5 941,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 939,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 880,02 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 2,01 Prozent. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 5 665,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 5 665,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, wies der ATX einen Stand von 4 293,75 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,46 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 0,90 Prozent auf 33,80 EUR), DO (+ 0,54 Prozent auf 184,60 EUR), BAWAG (+ 0,20 Prozent auf 148,90 EUR), Verbund (+ 0,08 Prozent auf 60,00 EUR) und Raiffeisen (-0,13 Prozent auf 45,94 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil CA Immobilien (-5,19 Prozent auf 25,55 EUR), Wienerberger (-2,08 Prozent auf 25,44 EUR), UNIQA Insurance (-1,41 Prozent auf 16,76 EUR), Palfinger (-1,39 Prozent auf 35,35 EUR) und Andritz (-1,05 Prozent auf 75,20 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 85 223 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38,374 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,81 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at