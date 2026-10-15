ATX-Handel aktuell: ATX verliert zum Handelsende

Am Donnerstag notierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,67 Prozent leichter bei 6 508,55 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 188,843 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,033 Prozent leichter bei 6 616,92 Punkten in den Handel, nach 6 619,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 616,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 475,61 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,559 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 746,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 471,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, stand der ATX bei 4 675,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 21,62 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 3,75 Prozent auf 69,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,89 Prozent auf 17,22 EUR), Wienerberger (+ 1,80 Prozent auf 15,85 EUR), DO (+ 1,75 Prozent auf 198,20 EUR) und voestalpine (+ 0,77 Prozent auf 44,50 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-11,94 Prozent auf 177,00 EUR), Verbund (-2,64 Prozent auf 64,65 EUR), Andritz (-2,43 Prozent auf 80,20 EUR), Erste Group Bank (-1,80 Prozent auf 109,30 EUR) und Lenzing (-1,62 Prozent auf 10,94 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 624 507 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,118 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at