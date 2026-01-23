ATX-Handel aktuell: ATX zeigt sich am Freitagmittag leichter

Wenig Veränderung ist am Freitagmittag in Wien zu beobachten.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 5 536,89 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 157,102 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 5 545,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 544,90 Punkten am Vortag.

Bei 5 556,25 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 529,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 1,41 Prozent zu. Der ATX wurde vor einem Monat, am 23.12.2025, mit 5 247,21 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 670,13 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Wert von 3 834,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,46 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 558,46 Punkten. Bei 5 314,88 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (+ 0,77 Prozent auf 49,54 EUR), BAWAG (+ 0,66 Prozent auf 138,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,57 Prozent auf 24,62 EUR), Lenzing (+ 0,39 Prozent auf 25,85 EUR) und PORR (+ 0,29 Prozent auf 34,15 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,31 Prozent auf 31,65 EUR), EVN (-2,30 Prozent auf 27,65 EUR), DO (-1,70 Prozent auf 202,50 EUR), CPI Europe (-1,01 Prozent auf 15,69 EUR) und STRABAG SE (-0,97 Prozent auf 82,00 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 129 435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,544 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

2026 weist die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 8,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at