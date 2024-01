ATX-Handel aktuell: ATX zeigt sich am Mittag fester

Am Donnerstag verbucht der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 3 395,88 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 114,388 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent fester bei 3 377,98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 377,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 397,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 376,72 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 1,16 Prozent nach. Der ATX lag vor einem Monat, am 04.12.2023, bei 3 312,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, lag der ATX bei 3 080,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, wurde der ATX auf 3 212,45 Punkte taxiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 3,57 Prozent auf 34,80 EUR), OMV (+ 1,51 Prozent auf 40,45 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,30 Prozent auf 43,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,13 Prozent auf 125,20 EUR) und Österreichische Post (+ 1,08 Prozent auf 32,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Telekom Austria (-0,89 Prozent auf 7,81 EUR), Raiffeisen (-0,60 Prozent auf 18,27 EUR), EVN (-0,18 Prozent auf 28,40 EUR), voestalpine (-0,07 Prozent auf 27,52 EUR) und Wienerberger (-0,07 Prozent auf 29,26 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 80 775 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 28,506 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,03 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAWAG-Aktie zu erwarten.

