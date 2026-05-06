Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Kursentwicklung
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06.05.2026 17:59:30
ATX-Handel aktuell: ATX zeigt sich schlussendlich fester
Am Mittwoch verbuchte der ATX via Wiener Börse letztendlich ein Plus in Höhe von 2,87 Prozent auf 5 966,64 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 163,489 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 5 799,81 Punkte an der Kurstafel, nach 5 800,23 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 986,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 799,64 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 5 457,38 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 06.02.2026, bei 5 665,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wurde der ATX mit 4 188,75 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 986,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 7,30 Prozent auf 182,20 EUR), Wienerberger (+ 5,81 Prozent auf 25,88 EUR), UNIQA Insurance (+ 5,35 Prozent auf 16,94 EUR), Vienna Insurance (+ 4,96 Prozent auf 67,70 EUR) und Raiffeisen (+ 4,82 Prozent auf 45,20 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Schoeller-Bleckmann (-4,92 Prozent auf 34,80 EUR), Verbund (-2,09 Prozent auf 61,00 EUR), OMV (-1,46 Prozent auf 60,85 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,59 Prozent auf 101,60 EUR) und Österreichische Post (+ 0,64 Prozent auf 31,25 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 537 647 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,316 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus
Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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