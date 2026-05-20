Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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20.05.2026 09:28:45
ATX-Handel aktuell: ATX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester
Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr 0,16 Prozent auf 5 846,46 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 167,225 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,007 Prozent auf 5 837,35 Punkte an der Kurstafel, nach 5 836,92 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 5 823,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 848,74 Zähler.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 0,210 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der ATX mit 5 866,33 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2026, den Stand von 5 807,44 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 20.05.2025, den Wert von 4 455,03 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9,24 Prozent zu Buche. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 1,16 Prozent auf 104,80 EUR), voestalpine (+ 1,13 Prozent auf 44,64 EUR), OMV (+ 0,71 Prozent auf 64,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,59 Prozent auf 25,40 EUR) und EVN (+ 0,35 Prozent auf 29,00 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Verbund (-1,29 Prozent auf 61,05 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,01 Prozent auf 34,25 EUR), Palfinger (-0,90 Prozent auf 33,20 EUR), Erste Group Bank (-0,46 Prozent auf 96,70 EUR) und DO (-0,34 Prozent auf 175,00 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 13 197 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 37,384 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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