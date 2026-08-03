ATX-Handel aktuell: ATX zum Handelsende stärker

So performte der ATX am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Montag steht der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1,93 Prozent im Plus bei 6 582,76 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 181,243 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,051 Prozent fester bei 6 461,23 Punkten, nach 6 457,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6 586,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 459,73 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 565,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 794,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Stand von 4 457,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 23,00 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5,96 Prozent auf 138,60 EUR), Lenzing (+ 5,54 Prozent auf 24,75 EUR), voestalpine (+ 3,65 Prozent auf 46,62 EUR), Andritz (+ 3,33 Prozent auf 83,90 EUR) und Raiffeisen (+ 2,61 Prozent auf 60,95 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Verbund (-1,51 Prozent auf 58,65 EUR), PORR (-0,80 Prozent auf 37,25 EUR), UNIQA Insurance (-0,11 Prozent auf 17,98 EUR), Vienna Insurance (+ 0,56 Prozent auf 71,30 EUR) und EVN (+ 0,68 Prozent auf 29,50 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 352 076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,817 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,27 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,25 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at