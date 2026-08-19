ATX-Handel aktuell: ATX zum Handelsstart schwächer

Am Mittwoch gibt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,15 Prozent auf 6 632,18 Punkte nach. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,280 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,006 Prozent auf 6 641,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 642,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6 647,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 629,94 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,50 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 364,91 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 5 836,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 848,87 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23,93 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 1,21 Prozent auf 150,80 EUR), Verbund (+ 0,97 Prozent auf 57,50 EUR), OMV (+ 0,59 Prozent auf 67,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,34 Prozent auf 29,70 EUR) und STRABAG SE (+ 0,24 Prozent auf 84,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-0,86 Prozent auf 23,05 EUR), Wienerberger (-0,81 Prozent auf 19,49 EUR), DO (-0,73 Prozent auf 204,00 EUR), Vienna Insurance (-0,70 Prozent auf 71,00 EUR) und CA Immobilien (-0,64 Prozent auf 23,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 29 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47,508 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,56 zu Buche schlagen. Mit 6,80 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at