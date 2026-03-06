ATX-Handel aktuell: ATX zum Start des Freitagshandels stärker

Der ATX bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Am Freitag verbucht der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,18 Prozent auf 5 447,33 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 160,749 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 5 436,17 Punkte an der Kurstafel, nach 5 437,32 Punkten am Vortag.

Bei 5 436,17 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 5 471,53 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 4,40 Prozent abwärts. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 06.02.2026, bei 5 665,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der ATX einen Wert von 5 081,82 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.03.2025, den Wert von 4 329,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,79 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 314,88 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Andritz (+ 2,61 Prozent auf 68,80 EUR), Verbund (+ 0,81 Prozent auf 62,35 EUR), Lenzing (+ 0,67) Prozent auf 22,65 EUR), OMV (+ 0,53 Prozent auf 56,50 EUR) und CPI Europe (+ 0,50 Prozent auf 15,97 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen PORR (-2,69 Prozent auf 37,95 EUR), AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 46,45 EUR), STRABAG SE (-0,88 Prozent auf 90,20 EUR), Raiffeisen (-0,72 Prozent auf 38,50 EUR) und Österreichische Post (-0,44 Prozent auf 34,10 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Österreichische Post-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 15 118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,292 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 5,73 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at