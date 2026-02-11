DO Aktie

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Index-Performance im Blick 11.02.2026 09:29:40

ATX-Handel aktuell: ATX zum Start in Grün

ATX-Handel aktuell: ATX zum Start in Grün

Aktueller Marktbericht zum ATX.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 1,27 Prozent höher bei 5 796,93 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 167,077 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5 724,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5 724,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 801,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 717,44 Punkten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 2,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der ATX mit 5 403,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 858,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, wies der ATX einen Wert von 3 936,03 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,32 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 801,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 314,88 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit BAWAG (+ 4,74 Prozent auf 141,50 EUR), voestalpine (+ 2,69 Prozent auf 44,98 EUR), OMV (+ 1,31 Prozent auf 54,00 EUR), Wienerberger (+ 0,92 Prozent auf 30,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,89 Prozent auf 15,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen CA Immobilien (-0,79 Prozent auf 25,20 EUR), CPI Europe (-0,56 Prozent auf 15,95 EUR), Andritz (-0,55 Prozent auf 72,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 34,25 EUR) und DO (+ 0,00 Prozent auf 191,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 54 060 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,486 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7,99 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

