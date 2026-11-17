Am Dienstag steht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,68 Prozent im Minus bei 6 586,21 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 194,070 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,004 Prozent stärker bei 6 631,34 Punkten, nach 6 631,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 631,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 574,14 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der ATX mit 6 557,32 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6 701,69 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 4 820,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 23,07 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit STRABAG SE (+ 1,13 Prozent auf 107,20 EUR), DO (+ 0,66 Prozent auf 230,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,00) Prozent auf 32,75 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,14 Prozent auf 73,90 EUR) und CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 20,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Lenzing (-2,37 Prozent auf 10,70 EUR), voestalpine (-1,80 Prozent auf 34,88 EUR), Palfinger (-1,64 Prozent auf 27,05 EUR), Verbund (-1,04 Prozent auf 71,25 EUR) und Raiffeisen (-1,04 Prozent auf 61,90 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39 035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,021 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten

2026 weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at