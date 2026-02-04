ATX-Handel aktuell: Das macht der ATX am Mittwochmittag

So bewegt sich der ATX am dritten Tag der Woche.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent tiefer bei 5 711,62 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 164,790 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 5 732,93 Punkten, nach 5 732,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 693,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 755,99 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 5 351,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der ATX mit 4 794,36 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 789,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,72 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 755,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,29 Prozent auf 48,60 EUR), Lenzing (+ 4,12 Prozent auf 26,55 EUR), OMV (+ 2,29 Prozent auf 51,45 EUR), Andritz (+ 1,27 Prozent auf 75,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,26 Prozent auf 32,05 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Verbund (-1,96 Prozent auf 60,00 EUR), BAWAG (-1,91 Prozent auf 138,90 EUR), Vienna Insurance (-1,62 Prozent auf 67,00 EUR), Erste Group Bank (-1,53 Prozent auf 109,10 EUR) und voestalpine (-0,96 Prozent auf 41,12 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 196 866 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,836 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

