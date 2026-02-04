voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Index-Performance
|
04.02.2026 12:27:28
ATX-Handel aktuell: Das macht der ATX am Mittwochmittag
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent tiefer bei 5 711,62 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 164,790 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 5 732,93 Punkten, nach 5 732,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 693,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 755,99 Punkten.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 5 351,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der ATX mit 4 794,36 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 789,97 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,72 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 755,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten markiert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,29 Prozent auf 48,60 EUR), Lenzing (+ 4,12 Prozent auf 26,55 EUR), OMV (+ 2,29 Prozent auf 51,45 EUR), Andritz (+ 1,27 Prozent auf 75,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,26 Prozent auf 32,05 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Verbund (-1,96 Prozent auf 60,00 EUR), BAWAG (-1,91 Prozent auf 138,90 EUR), Vienna Insurance (-1,62 Prozent auf 67,00 EUR), Erste Group Bank (-1,53 Prozent auf 109,10 EUR) und voestalpine (-0,96 Prozent auf 41,12 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 196 866 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,836 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der ATX-Werte
Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AG
|
05.02.26
|Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Wien in Rot: ATX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
05.02.26
|Minuszeichen in Wien: ATX am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in Wien: ATX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|ATX-Handel aktuell: Das macht der ATX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
04.02.26
|Zuversicht in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
03.02.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|09.12.25
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|02.12.25
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Erste Group Bank overweight
|Morgan Stanley
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|02.08.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|75,90
|-1,17%
|AT & S (AT&S)
|49,60
|-1,78%
|BAWAG
|135,10
|-2,88%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|16,00
|0,31%
|Erste Group Bank AG
|105,80
|-2,49%
|Lenzing AG
|27,55
|0,92%
|OMV AG
|51,60
|-2,55%
|Österreichische Post AG
|34,00
|0,59%
|Schoeller-Bleckmann
|33,20
|1,07%
|Verbund AG
|59,40
|-2,94%
|Vienna Insurance
|67,60
|-0,29%
|voestalpine AG
|42,00
|1,30%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 637,04
|-1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.