voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 04.02.2026 12:27:28

ATX-Handel aktuell: Das macht der ATX am Mittwochmittag

ATX-Handel aktuell: Das macht der ATX am Mittwochmittag

So bewegt sich der ATX am dritten Tag der Woche.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent tiefer bei 5 711,62 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 164,790 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 5 732,93 Punkten, nach 5 732,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 693,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 755,99 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 5 351,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der ATX mit 4 794,36 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 789,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,72 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 755,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,29 Prozent auf 48,60 EUR), Lenzing (+ 4,12 Prozent auf 26,55 EUR), OMV (+ 2,29 Prozent auf 51,45 EUR), Andritz (+ 1,27 Prozent auf 75,90 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,26 Prozent auf 32,05 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Verbund (-1,96 Prozent auf 60,00 EUR), BAWAG (-1,91 Prozent auf 138,90 EUR), Vienna Insurance (-1,62 Prozent auf 67,00 EUR), Erste Group Bank (-1,53 Prozent auf 109,10 EUR) und voestalpine (-0,96 Prozent auf 41,12 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 196 866 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,836 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu voestalpine AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
03.02.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 75,90 -1,17% Andritz AG
AT & S (AT&S) 49,60 -1,78% AT & S (AT&S)
BAWAG 135,10 -2,88% BAWAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 16,00 0,31% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 105,80 -2,49% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 27,55 0,92% Lenzing AG
OMV AG 51,60 -2,55% OMV AG
Österreichische Post AG 34,00 0,59% Österreichische Post AG
Schoeller-Bleckmann 33,20 1,07% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 59,40 -2,94% Verbund AG
Vienna Insurance 67,60 -0,29% Vienna Insurance
voestalpine AG 42,00 1,30% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 637,04 -1,93%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen