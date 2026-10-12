ATX
|
6 596,11
|
52,66
|
0,80 %
|Index-Performance
|
12.10.2026 15:58:51
ATX-Handel aktuell: Das macht der ATX am Montagnachmittag
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,78 Prozent fester bei 6 594,72 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 185,670 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,025 Prozent höher bei 6 545,11 Punkten, nach 6 543,45 Punkten am Vortag.
Bei 6 624,02 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 545,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 6 885,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 6 484,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der ATX mit 4 666,71 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 23,23 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 6,29 Prozent auf 11,16 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,28 Prozent auf 17,02 EUR), Raiffeisen (+ 2,15 Prozent auf 56,95 EUR), Erste Group Bank (+ 1,38 Prozent auf 110,10 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,93 Prozent auf 65,20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-0,70 Prozent auf 213,50 EUR), CA Immobilien (-0,47 Prozent auf 21,05 EUR), voestalpine (-0,40 Prozent auf 44,38 EUR), Wienerberger (-0,39 Prozent auf 15,34 EUR) und DO (+ 0,00 Prozent auf 195,00 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 273 583 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,186 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Die OMV-Aktie hat mit 7,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 594,11
|0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.