ATX-Handel aktuell: Das macht der ATX am Montagnachmittag

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,78 Prozent fester bei 6 594,72 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 185,670 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,025 Prozent höher bei 6 545,11 Punkten, nach 6 543,45 Punkten am Vortag.

Bei 6 624,02 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 545,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 6 885,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 6 484,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der ATX mit 4 666,71 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 23,23 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7 043,27 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 6,29 Prozent auf 11,16 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,28 Prozent auf 17,02 EUR), Raiffeisen (+ 2,15 Prozent auf 56,95 EUR), Erste Group Bank (+ 1,38 Prozent auf 110,10 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,93 Prozent auf 65,20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-0,70 Prozent auf 213,50 EUR), CA Immobilien (-0,47 Prozent auf 21,05 EUR), voestalpine (-0,40 Prozent auf 44,38 EUR), Wienerberger (-0,39 Prozent auf 15,34 EUR) und DO (+ 0,00 Prozent auf 195,00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 273 583 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,186 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie hat mit 7,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at