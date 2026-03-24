ATX-Handel aktuell: Das macht der ATX nachmittags

Der ATX gibt am zweiten Tag der Woche nach.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,37 Prozent schwächer bei 5 240,99 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 152,627 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,007 Prozent stärker bei 5 260,90 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 260,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 220,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 271,41 Punkten verzeichnete.

ATX auf Jahressicht

Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 24.02.2026, den Wert von 5 708,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 5 247,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der ATX 4 297,55 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,07 Prozent zu Buche. Bei 5 856,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 2,25 Prozent auf 22,70 EUR), OMV (+ 1,96 Prozent auf 59,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,03 Prozent auf 23,62 EUR), voestalpine (+ 0,98 Prozent auf 39,12 EUR) und Verbund (+ 0,62 Prozent auf 64,55 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-5,15 Prozent auf 48,85 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,05 Prozent auf 33,40 EUR), DO (-2,52 Prozent auf 170,00 EUR), PORR (-2,15 Prozent auf 34,20 EUR) und Raiffeisen (-1,61 Prozent auf 36,78 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 240 381 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,539 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at