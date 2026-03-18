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Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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ATX-Performance im Blick 18.03.2026 15:59:25

ATX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im ATX

ATX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im ATX

Heute wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,13 Prozent auf 5 403,79 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 156,135 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,002 Prozent schwächer bei 5 343,26 Punkten, nach 5 343,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 5 456,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 339,92 Punkten erreichte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,67 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 820,55 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, bei 5 190,20 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 18.03.2025, bei 4 350,76 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,972 Prozent nach oben. Bei 5 856,94 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 202,63 Punkten registriert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 5,71 Prozent auf 127,80 EUR), STRABAG SE (+ 1,98 Prozent auf 87,70 EUR), PORR (+ 1,94 Prozent auf 36,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,87 Prozent auf 54,40 EUR) und Raiffeisen (+ 1,79 Prozent auf 38,62 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Verbund (-3,21 Prozent auf 64,90 EUR), Lenzing (-1,82 Prozent auf 21,60 EUR), EVN (-1,60 Prozent auf 27,60 EUR), CPI Europe (-0,95 Prozent auf 15,65 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,56 Prozent auf 35,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 280 143 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 35,947 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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