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09.06.2026 12:27:19
ATX-Handel aktuell: So bewegt sich der ATX am Mittag
Um 12:10 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,05 Prozent auf 6 068,79 Punkte an. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 171,544 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,014 Prozent schwächer bei 6 005,02 Punkten, nach 6 005,89 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 995,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 085,74 Punkten.
ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 883,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 308,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, notierte der ATX bei 4 435,93 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,40 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,04 Prozent auf 145,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,18 Prozent auf 103,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,08 Prozent auf 17,70 EUR), PORR (+ 1,93 Prozent auf 39,60 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,85 Prozent auf 60,50 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen CA Immobilien (-2,02 Prozent auf 21,80 EUR), Lenzing (-1,12 Prozent auf 22,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,71 Prozent auf 34,95 EUR), EVN (-0,53 Prozent auf 28,35 EUR) und OMV (-0,51 Prozent auf 58,70 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 88 368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der ATX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,22 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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