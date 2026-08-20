ATX-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX am Donnerstagnachmittag

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,28 Prozent tiefer bei 6 574,26 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 186,382 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,041 Prozent höher bei 6 595,59 Punkten, nach 6 592,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 551,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 615,23 Zählern.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 2,36 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 396,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 904,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 808,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 22,84 Prozent nach oben. Bei 6 780,42 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 5,54 Prozent auf 30,50 EUR), Verbund (+ 1,39 Prozent auf 58,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 60,80 EUR), Erste Group Bank (+ 0,67 Prozent auf 119,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,65 Prozent auf 31,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen UNIQA Insurance (-4,33 Prozent auf 17,22 EUR), voestalpine (-4,03 Prozent auf 42,86 EUR), AT S (AT&S) (-3,36 Prozent auf 144,00 EUR), Lenzing (-1,95 Prozent auf 22,60 EUR) und STRABAG SE (-1,67 Prozent auf 82,60 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 269 461 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 47,119 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,69 erwartet. Mit 6,68 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at