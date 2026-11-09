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09.11.2026 09:28:52
ATX-Handel aktuell: Zum Start Pluszeichen im ATX
Am Montag tendiert der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,26 Prozent stärker bei 6 451,58 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,366 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6 434,80 Punkte an der Kurstafel, nach 6 434,80 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 469,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 427,99 Punkten.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Der ATX wurde vor einem Monat, am 09.10.2026, mit 6 543,45 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6 652,73 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der ATX bei 4 754,18 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,55 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Erste Group Bank (+ 1,08 Prozent auf 112,70 EUR), Raiffeisen (+ 0,85 Prozent auf 59,05 EUR), voestalpine (+ 0,85 Prozent auf 40,48 EUR), BAWAG (+ 0,80 Prozent auf 164,00 EUR) und PORR (+ 0,47 Prozent auf 32,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-2,65 Prozent auf 103,00 EUR), OMV (-0,91 Prozent auf 71,10 EUR), Wienerberger (-0,87 Prozent auf 17,19 EUR), Verbund (-0,55 Prozent auf 72,30 EUR) und CA Immobilien (-0,47 Prozent auf 21,10 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 26 224 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,312 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,06 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,71 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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