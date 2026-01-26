Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Andritz-Investmentbeispiel
|
26.01.2026 10:04:21
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Andritz-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 42,89 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Andritz-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,332 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.01.2026 167,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 71,80 EUR belief. Damit wäre die Investition 67,42 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Andritz zuletzt 7,00 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Andritz AG
