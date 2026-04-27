ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Andritz-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Andritz-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Andritz-Aktie letztlich bei 57,10 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Andritz-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,513 Andritz-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Andritz-Papiers auf 68,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 201,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,14 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Andritz belief sich jüngst auf 6,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at