ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Andritz-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Andritz-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46,37 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21,566 Andritz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 80,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 738,19 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 73,82 Prozent zugenommen.

Alle Andritz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at