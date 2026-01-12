Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Langfristige Investition
|
12.01.2026 10:03:45
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Andritz-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54,45 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Andritz-Aktie investiert, befänden sich nun 18,365 Andritz-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 274,56 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,46 Prozent.
Alle Andritz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Andritz AG
