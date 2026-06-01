Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Andritz-Investition im Blick
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01.06.2026 10:04:06
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 3 Jahren eingebracht
Am 01.06.2023 wurde die Andritz-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 50,60 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Andritz-Aktie investierten, hätten nun 1,976 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Andritz-Aktie auf 78,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,35 EUR wert. Damit wäre die Investition 54,35 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Andritz zuletzt 7,65 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andritz AG
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