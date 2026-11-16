ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Andritz-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Andritz-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Andritz-Anteile betrug an diesem Tag 48,86 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,047 Andritz-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 83,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 170,69 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,69 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Andritz betrug jüngst 8,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at