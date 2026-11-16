Andritz Aktie

Andritz ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Andritz-Investment im Blick 16.11.2026 10:03:29

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 3 Jahren eingefahren

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Andritz-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Andritz-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Andritz-Anteile betrug an diesem Tag 48,86 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,047 Andritz-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 83,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 170,69 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,69 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Andritz betrug jüngst 8,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Andritz AG

Nachrichten zu Andritz AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Andritz AG

mehr Analysen
30.10.26 Andritz buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
31.07.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
27.07.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
27.07.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 83,40 0,00% Andritz AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich kaum verändert. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen