Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Lukrativer Andritz-Einstieg?
|
13.04.2026 10:03:42
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Andritz-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Andritz-Papier bei 40,18 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Andritz-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 248,880 Andritz-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.04.2026 16 824,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,24 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Andritz einen Börsenwert von 6,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Andritz AG
Nachrichten zu Andritz AG
|
14.04.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
14.04.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
14.04.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Andritz gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.04.26
|ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.04.26
|Aufschläge in Wien: ATX zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
09.04.26
|Andritz-Aktie steigt kräftig: "Rekordauftragseingang" in Q1 (APA)
|
09.04.26
|Schwacher Handel: ATX Prime schwächelt letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Andritz AG
|14.04.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|UBS AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|14.04.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|UBS AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|14.04.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|UBS AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|03.08.21
|Andritz neutral
|Warburg Research
|05.05.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|04.03.21
|Andritz buy
|Commerzbank AG
|04.03.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|24.02.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|67,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.