Andritz Aktie

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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Lukrativer Andritz-Einstieg? 13.04.2026 10:03:42

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Andritz-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Andritz-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Andritz-Papier bei 40,18 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Andritz-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 248,880 Andritz-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.04.2026 16 824,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,24 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Andritz einen Börsenwert von 6,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andritz AG

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