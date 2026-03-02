Andritz Aktie

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Rentabler Andritz-Einstieg? 02.03.2026 10:16:34

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Andritz eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Andritz-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 56,70 EUR. Bei einem Andritz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 176,367 Andritz-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2026 12 971,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,72 Prozent gesteigert.

Andritz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Andritz AG

09.02.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09.02.26 Andritz kaufen UBS AG
04.09.25 Andritz kaufen Erste Group Bank
05.08.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
30.04.25 Andritz buy Baader Bank
11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
