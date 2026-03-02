ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Andritz eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Andritz-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 56,70 EUR. Bei einem Andritz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 176,367 Andritz-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2026 12 971,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,72 Prozent gesteigert.

Andritz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at