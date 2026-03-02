Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Rentabler Andritz-Einstieg?
|
02.03.2026 10:16:34
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Andritz-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 56,70 EUR. Bei einem Andritz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 176,367 Andritz-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2026 12 971,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,72 Prozent gesteigert.
Andritz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Andritz AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|72,30
|-1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.