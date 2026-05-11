Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Rentables Andritz-Investment?
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11.05.2026 10:04:47
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Andritz-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Andritz-Aktie bei 45,02 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,221 Andritz-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 74,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166,37 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,37 Prozent vermehrt.
Andritz war somit zuletzt am Markt 7,34 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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