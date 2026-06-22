Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Rentables Andritz-Investment?
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22.06.2026 10:04:20
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Andritz-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 59,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Andritz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,686 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Andritz-Papiers auf 78,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,53 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 131,53 EUR, was einer positiven Performance von 31,53 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Andritz eine Marktkapitalisierung von 7,64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andritz AG
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