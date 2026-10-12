Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Profitabler Andritz-Einstieg?
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12.10.2026 10:03:45
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Andritz-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 60,75 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Andritz-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,461 Andritz-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (81,40 EUR), wäre das Investment nun 1 339,92 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 33,99 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Andritz bezifferte sich zuletzt auf 7,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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