Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Andritz-Performance im Blick 18.05.2026 10:04:29

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Andritz-Investment von vor 10 Jahren verdient

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Andritz-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Andritz-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Andritz-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44,19 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Andritz-Aktie investiert, befänden sich nun 22,630 Andritz-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 74,10 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 676,85 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 676,85 EUR entspricht einer Performance von +67,68 Prozent.

Andritz wurde am Markt mit 7,26 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andritz AG

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