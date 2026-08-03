Andritz Aktie

Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Profitabler Andritz-Einstieg? 03.08.2026 10:03:45

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Andritz von vor 5 Jahren verdient

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Andritz von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Andritz-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Andritz-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 47,14 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Andritz-Aktie investiert, befänden sich nun 2,121 Andritz-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 31.07.2026 172,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 81,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,25 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Andritz eine Börsenbewertung in Höhe von 7,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andritz AG

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