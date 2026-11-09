Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Lukrativer Andritz-Einstieg?
|
09.11.2026 10:03:46
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Andritz von vor einem Jahr verdient
Die Andritz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Andritz-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 62,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 158,983 Andritz-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 81,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 13 004,77 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,05 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Andritz belief sich zuletzt auf 8,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Andritz AG
Nachrichten zu Andritz AG
|
04.11.26
|ATX-Handel aktuell: ATX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.11.26
|Pluszeichen in Wien: ATX hebt am Mittag ab (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwache Performance in Wien: ATX beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.11.26
|ATX Prime aktuell: Das macht der ATX Prime am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
03.11.26
|ATX-Handel aktuell: ATX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
03.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX verliert mittags (finanzen.at)
|
02.11.26
|ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Andritz AG
|30.10.26
|Andritz buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Andritz buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Andritz buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.08.21
|Andritz neutral
|Warburg Research
|05.05.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|04.03.21
|Andritz buy
|Commerzbank AG
|04.03.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|24.02.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|82,30
|0,61%