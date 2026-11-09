Andritz Aktie

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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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Lukrativer Andritz-Einstieg? 09.11.2026 10:03:46

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Andritz von vor einem Jahr verdient

ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Andritz von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Andritz-Aktie Anlegern gebracht.

Die Andritz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Andritz-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 62,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 158,983 Andritz-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 81,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 13 004,77 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,05 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Andritz belief sich zuletzt auf 8,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andritz AG

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