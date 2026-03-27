ATX-Papier Andritz-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Andritz-Anleger freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von ATX-Titel Andritz am 26.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 2,70 EUR. Damit wurde die Andritz-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 3,85 Prozent erhöht. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Andritz beträgt 253,80 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 2,13 Prozent.

Andritz-Stockdividendenrendite

Zum wien-Schluss notierte das Andritz-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 63,30 EUR. Das Andritz-Papier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Der Andritz-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,04 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 5,31 Prozent.

Andritz-Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Andritz via wien 0,861 Prozent verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 20,72 Prozent besser entwickelt als der Andritz-Kurs.

Dividendenerwartung von Andritz

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2,78 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4,34 Prozent steigen.

Andritz-Schlüsseldaten

Die Börsenbewertung des ATX-Unternehmens Andritz beläuft sich aktuell auf 6,203 Mrd. EUR. Andritz weist aktuell ein KGV von 14,30 auf. Der Umsatz von Andritz belief sich in 2025 auf 7,883 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 4,67 EUR.

Redaktion finanzen.at