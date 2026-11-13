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WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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AT S (AT&S)-Investition 13.11.2026 10:03:46

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Papier AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AT S (AT&S)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AT S (AT&S)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades AT S (AT&S)-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,28 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die AT S (AT&S)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 353,607 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43 069,31 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Anteils am 12.11.2026 auf 121,80 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 43 069,31 EUR entspricht einer Performance von +330,69 Prozent.

Jüngst verzeichnete AT S (AT&S) eine Marktkapitalisierung von 4,90 Mrd. Euro. Am 16.07.1999 fand der erste Handelstag des AT S (AT&S)-Papiers an der Börse Wien statt. Der Erstkurs des AT S (AT&S)-Anteils belief sich damals auf 18,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AT&S

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